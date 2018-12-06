Горбачев: мир находится на грани

Экс-президент СССР Михаил Горбачев обвинил США в новой гонке вооружений

Мир находится на грани новой гонки вооружений и конфронтации, заявил бывший президент СССР Михаил Горбачев. По его словам, вклад экс-президента США Джорджа Буша в прекращение холодной войны был серьезным.

"Нашим главным достижением было наше соглашение об уничтожении тысяч единиц ядерного оружия, стратегического и тактического", - сказал Горбачев.

Экс-президент отметил, что после ухода Буша-старшего с поста главы США они часто обсуждали конфликты, которые угрожали мировому порядку. "Сегодня лишь общими усилиями мы можем предотвратить новую конфронтацию и отвести угрозу разрушительной войны", - приводит слова Горбачева ТАСС.

4 декабря министр обороны России Сергей Шойгу заявил о нарастании гонки вооружений из-за планов США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. По его словам, наша страна ответит на все современные вызовы.