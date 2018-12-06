Порошенко возомнил себя стражем "европейской цивилизации"

Президент Украины похвалил бойцов Вооруженных сил за их действия в Донбассе

Украинские воины дают "достойный отпор российскому агрессору", утверждает президент Украины Петр Порошенко. По его словам, бойцы ВСУ являются гордостью каждого гражданина страны.

"Именно благодаря вам сотни украинских городов и десятки тысяч сел и поселков имеют возможность жить мирной жизнью. И не только украинских - вы крепко держите щит безопасности всей европейской цивилизации", - написал украинский лидер в своем Facebook.

Так Порошенко поздравил страну с днем ВСУ. Ранее он ввел в стране военное положение из-за инцидента в Черном море. 25 ноября три корабля ВМС Украины нарушили российскую границу и попытались скрытно пройти к Керченскому проливу, но были задержаны погранслужбой ФСБ России.

Киев ранее неоднократно заявлял об агрессии России. Украина утверждает, что на территории Донбасса находятся российские военные. В Москве эти заявления отвергают, отмечая, что Россия не является стороной конфликта на юго-востоке Украины.

Сам Порошенко и ранее утверждал, что развязанная им так называемая АТО в Донбассе защищает от "российской агрессии" не только Украину, но и всю Европу. В июне президент Украины заявил, что его страна – практически единственная, остановившая "нашествие российской страны-агрессора".