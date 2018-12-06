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Эксперт: разведчики США начитались "Волшебника Изумрудного города"

09:40
  • четверг
  • 06 декабря 2018

Сколь серьёзны намерения американцев выйти из Договора по ракетам средней и меньшей дальности? Почему европейские партнёры США не выражают обеспокоенности этими опасными планами? И как должна реагировать Россия на резкие заявления Запада?

Ультимативные заявления, прозвучавшие в адрес России со стороны США, стали главной темой программы "События. 25-й час". Военный эксперт Иван Коновалов ответил на вопросы Алексея Фролова.

"Мы не должны и не будем реагировать нервно на то, что произошло. Потому что такие формы ультиматумов говорят о том, что тот, кто их предъявляет, на самом деле нервничает и хочет вызвать игру на повышение. Выводы Вашингтона ни на чем не основаны, это выводы тех американских разведчиков, которые читали "Волшебника Изумрудного города". Наши претензии по договору РСМД к США гораздо более обоснованны", - отметил Коновалов.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео.

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Иван Коновалов, военный эксперт, политолог
Иван Коновалов, военный эксперт, политолог
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