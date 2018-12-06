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Российская фигуристка сбежала в Польшу

09:40
  • четверг
  • 06 декабря 2018

Спортсменку будет тренировать наставник Евгении Медведевой Брайан Орсер

Фигуристка Екатерина Куракова, известная по ледовым шоу Ильи Авербуха, будет выступать на международных соревнованиях за Польшу. Смену спортивного гражданства подтвердила сама атлетка.

"Мне разрешили выступать за Польшу? Да, это правда", — коротко сообщила Куракова сайту Sport24.

Фигуристка для тренировок уже перебралась в Канаду. Ее наставников будет Брайан Орсер, который тренирует двукратного призера Олимпийский игр Евгению Медведеву.

Екатерине Кураковой 16 лет. Она была членом юниорской сборной России. Спортсменка исполняет главную роль в ледовом шоу "Алиса в стране чудес".

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