Польша провоцирует Россию атаковать базу США

​К границам нашей страны стекаются американские военные

Польша и США начали выбирать мест для размещения американской военной базы на территории Республики. Вероятно, она будет построена в городе Ожиш, который расположен у границы с Калининградом.

Источники в польских дипломатических кругах заявили, что военное присутствие США прямо у российской границы должно обеспечить "защиту от внешних угроз не только Польши, но и стран Балтии". В настоящий момент в Польше уже находятся около трех тысяч военных из США, пишет газета "Известия".

В Совете Федерации прокомментировали происходящее. Как заявил член комитета по обороне и безопасности верхней палаты российского парламента Франц Клинцевич, действия Варшавы опасны и экономически невыгодны. Также он подчеркнул, что в случае появления американского военного объекта на территории Польши он будет сразу же запланирован как цель для огневого поражения.

"Это правила войны", — подчеркнул сенатор.

По плану на американской базе будет располагаться бронетанковая бригада Вооруженных сил США. Также рассматриваются и другие варианты размещения базы. Возможно, ее построят в городах Жагань и Дравско-Поморске в западной части Польши. Там расположены польские военные части. Кроме того, в качестве потенциального пункта базирования американских войск рассматривается территория между городами Быдгощ и Торунь.

"Мы лишь реагируем на то, что происходит в сфере безопасности уже около десятилетия. Объективно и трезво оцениваем нынешнюю ситуацию, как это описано в Брюссельской декларации НАТО", - рассказали в МИД Польши.

В конце октября у северных границ России стартовали крупнейшие с момента окончания холодной войны учения НАТО. В манёврах приняли участие более 30 государств.