ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россиян предупредили о приближении масштабного кризиса

10:21
  • четверг
  • 06 декабря 2018

В мировой экономике настают непростые времена

В ближайшее время миру грозит новый глобальный экономический кризис. Тревогу забили эксперты и аналитики, указавшие на то, что доходность более коротких гособлигаций США превышает ставки по более длинным – это явный признак надвигающейся рецессии.

Аналитик по международным рынкам Оксана Холоденко напомнила, что подобное уже случилось в 2006-2007 годах, когда доходность гособлигаций имела схожие "перевернутые" показатели. В 2008 году произошел мировой финансовый кризис.

Не способствует экономической стабильности и политическая ситуация внутри США. Промежуточные выборы в Конгресс США показали, что Дональду Трампу будет труднее продвигать свои финансовые инициативы. Не радуют аналитиков и в целом темпы роста мировой экономики.

Однако эксперты отмечают пусть и небольшой, но все же рост российской финансовой системы, даже под влиянием санкций, пишет "Рамблер.Финансы". Главное, говорят аналитики, избежать обвала цены на нефть, это во многом зависит от того, удастся ли странам ОПЕК договориться о приемлемых квотах добычи ресурсов.

Читайте также:
Главное сегодня
Пенсионерка
Пенсионерка
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿