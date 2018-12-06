Россиян предупредили о приближении масштабного кризиса

В мировой экономике настают непростые времена

В ближайшее время миру грозит новый глобальный экономический кризис. Тревогу забили эксперты и аналитики, указавшие на то, что доходность более коротких гособлигаций США превышает ставки по более длинным – это явный признак надвигающейся рецессии.

Аналитик по международным рынкам Оксана Холоденко напомнила, что подобное уже случилось в 2006-2007 годах, когда доходность гособлигаций имела схожие "перевернутые" показатели. В 2008 году произошел мировой финансовый кризис.

Не способствует экономической стабильности и политическая ситуация внутри США. Промежуточные выборы в Конгресс США показали, что Дональду Трампу будет труднее продвигать свои финансовые инициативы. Не радуют аналитиков и в целом темпы роста мировой экономики.

Однако эксперты отмечают пусть и небольшой, но все же рост российской финансовой системы, даже под влиянием санкций, пишет "Рамблер.Финансы". Главное, говорят аналитики, избежать обвала цены на нефть, это во многом зависит от того, удастся ли странам ОПЕК договориться о приемлемых квотах добычи ресурсов.