Трамп смеялся и шутил на похоронах Буша

Американский лидер своим поведением навлек гнев народа

Дональда Трампа распекли за неуважительное поведение на похоронах бывшего президента США Джорджа Буша-старшего. Американцев разозлило, что действующий глава государства веселился на траурной церемонии.

Как видно на кадрах с похорон, Трамп приехал на мероприятие в приподнятом настроении. Он с порога шутил и широко улыбался собравшимся. Кроме того единственными, кто отказались читать вслух Апостольский Символ веры, стали Дональд и Меланья Трамп, пишет The Washington Post.

Американский лидер не просто молчал, он демонстративно держал текст Символа веры опущенным. "Вот ваш "христианский" евангелический президент", - прокомментировал поведение Трампа журналист CNN Кит Бойкин.

Джоржд Буш-старший умер 30 ноября. 5 декабря в Вашингтонском национальном соборе прошла поминальная церемония, на которую собрались бывшие главы Америки, мировые лидеры, соратники и родные 41-го президента США.