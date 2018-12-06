Российские ученые создали "вечную" зарядку для телефона

Генератор способен вырабатывать энергию из органического топлива

В России создан прототип первого в мире портативного источника электроэнергии. Он получил название "Топаз".

Электрохимический генератор вырабатывает энергию из органического топлива, которое не сжигается, а превращается в электроэнергию в результате химических процессов. Он способен без перерыва вырабатывать электричество из различных веществ при температуре воздуха от минус 40 до плюс 50 градусов. По своим характеристикам он серьезно превосходит аккумуляторные батареи.

Кроме того, новинка российских специалистов будет обладать меньшим удельным весом, а также огромной энергоемкостью, пишет газета "Известия". Ее мощность составит три тысячи Ватт в час.

Как отметили представители разработчика, сейчас в зарубежных устройствах используется лишь один вид специально подготовленного топлива. Устройство будут применять в робототехнике, туризме, обслуживании инфраструктурных объектов, в том числе на севере.