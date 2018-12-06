В Иркутской области верблюд Славик попал в ДТП. Его спасали 8 часов

Сразу несколько российских регионов - во власти непогоды

Небывалые морозы и снежный шторм. Пока столицу заметает снегом, в Сибири заморозки. Столбики термометров приближаются к отметке в минус 50 градусов. А на Дальнем Востоке объявлено штормовое предупреждение. Шквалистый ветер и десятиметровые волны.

Мощный ураган срывает кровлю с домов и разбрасывает по городу. На Сахалине местным жителям рекомендуют не выходить из своих домов. Из-за штормового ветра закрыта паромная переправа. Остров отрезан от большой земли. Впрочем, ураган бушует и на материковой части - в Магаданской области отменены занятия в школах. Мощный циклон на восток страны пришел со стороны Японского моря, передает "ТВ Центр".

Не меньшей силы ветер и в Норильске. Метель сбивает с ног. Передвигаться по городу практически нереально. А в Красноярском крае - аномально холодная даже по сибирским меркам температура. Зима едва началась, а морозы уже резко усилились.

Из-за холодов отменены междугородние автобусные рейсы из Новосибирска. Десятки людей вынуждены пережидать непогоду на автостанциях. А в Иркутской области 40-градусные морозы на собственной шкуре испытал цирковой верблюд. Фургон, перевозивший животное, перевернулся на заснеженной трассе и упал в кювет. Восемь часов длилась спасательная операция по вызволению верблюда по кличке Славик. Его подняли на ноги с помощью пожарных рукавов. Но до ближайшего населенного пункта животному пришлось идти 20 километров в мороз.

А в столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. За ночь в Москве выпала десятая часть месячной нормы осадков. Снегопад начался еще ночью и продолжился утром. Уровень снежного покрова в столице вырос на 6 миллиметров. Коммунальные службы всю ночь устраняли последствия стихии. Синоптики обещают повторный снегопад и в течение дня.

Елена Сахно, "ТВ Центр".