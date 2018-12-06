Зачем США выдвинули ультиматум России

В России рассчитывают, что здравый смысл возобладает и диалог будет продолжен

Российско-американский Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности не выживет. Такое громкое заявление сделал помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон. Его мнение отличается от позиции госсекретаря Майка Помпео. Ранее Штаты выдвинули ультиматум и призвали Россию вернуться к выполнению договора.

Заявление помощника США по нацбезопасности прозвучало через считанные часы после того, как госсекретарь Майк Помпео дал России 60 дней, чтобы вернуться в рамки договора по РСМД. Но, во-первых, наша страна всегда подчеркивала: разговора языком ультиматумов не приемлет. А во-вторых, как накануне заметил президент Владимир Путин, выход США из договора - дело давно решенное. Что, собственно, теперь и подтверждают слова Джона Болтона.

"Мы ясно дали понять, что выйдем из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Это важно для россиян, но они не увидят того, что этот договор выживет. Мы очень переживаем за наших союзников по НАТО в Европе, но на нас лежит глобальная ответственность перед Азией и Ближним Востоком", - указал Болтон.

Приводя аргументы, Болтон говорит о том, что участником договора по ракетам средней и меньшей дальности не является Китай, тогда как в его баллистическом арсенале таких ракет от трети до половины. Беспокоит Вашингтон и Иран. Но ноту о выходе из договора получают в российском МИД. И в ней нет ни одного обоснования, почему США готовы разорвать документ, который на протяжении 30 лет был одним из основополагающих инструментов обеспечения безопасности. Теперь Вашингтон давит на своих союзников, прежде всего, в Европе. В российском посольстве в Великобритании, отвечая на вопрос о позиции НАТО по договору РСМД, отметили, что экспертное сообщество и общественное мнение в стране подталкивает власти трезво оценивать последствия прекращения действия документа. Но решение, в любом случае, остается за официальным Лондоном.

Россия постоянно подчеркивает: готова отвечать на вопросы и аргументировать свои доводы с фактами на руках. Наглядный пример - максимальная открытость, вплоть до предоставления тактико-технических данных ракеты 9М729, которую американцы приводят как единственный пример якобы нарушения Москвой договора.

В Вашингтоне утверждают: дальность ее полета - более 500 километров. В действительности ракета, предназначенная для комплексов "Искандер, способна улететь не более чем на 400 километров. Но голословные обвинения со стороны США не прекращаются, как не следуют ответы и на наши вопросы. В частности, по развернутым в Румынии и устанавливаемым в Польше пусковым установкам системы ПРО в непосредственной близости от Калининградской области.

Изначально системы должны использовать противоракеты "Стандарт", но пригодны и для крылатых ракет "Томагавк", которые договором РСМД запрещены. В Москве рассчитывают, что здравый смысл возобладает и диалог будет продолжен, а договор сохранен. Но предупреждают: в случае его развала ответ будет зеркальным. Незатратным, но эффективным.

Алексей Платонов, Александр Панюшкин, "ТВ Центр".