На Украине допросили священников УПЦ по делу о госизмене

В УПЦ назвали беспочвенными обвинения СБУ в адрес священников в госизмене

Украинская каноническая православная церковь назвала абсолютно беспочвенными обвинения 12 священников в государственной измене и разжигании межрелигиозной вражды. Накануне Служба безопасности Украины вызвала их на допрос - пока в качестве свидетелей

Возле управления Службы безопасности Украины Ровенской области толпа журналистов и десятки священников. Картина пока не слишком привычная, но, судя по тому, как по рязнарядке подают информацию украинские СМИ, Киев очень хочет видеть служителей украинской церкви Московского патриархата не в рясах, а в наручниках. Первые шаги на пути к этому уже сделаны.

"Сегодня на допрос в рамках открытого Ровенским УСБУ уголовного производства были приглашены 12 священнослужителей в качестве свидетелей. С понедельника в храмах и домах священников различных епархий канонической украинской церкви начались обыски. Силовики не брезговали копаться в личных вещах батюшек. Улики искали даже в святая святых христианских храмов - за алтарем, куда вход мирянам категорически запрещен", - отметила пресс-секретарь УСБУ Инна Илючок.

Пара сотен изъятых флешек, пара тысяч конфискованных брошюр. Этого оказалось достаточно, чтобы возбудить против священников Ровенского патриарха уголовные дела о государственной измене и разжигании религиозной розни. Одна только госизмена тянет на 15 лет тюрьмы. Причем, все вызванные на допрос - это не граждане России и не российские церковники. Это служители канонической Украинской православной церкви. Видимо, их главная вина в том, что они отказались присоединиться к раскольникам из Киевского патриархата и критиковали создание новой автокефальной неканонической церкви Украины.

Священники пока находятся в статусе свидетелей. Экспертиза изъятых церковных брошюр так же еще даже не была назначена. Сами батюшки говорят, что там были толкования церковного раскола. Но украинские журналисты своей аудитории это преподносят как распространение священниками Московского патриархата российской агитационной литературы в рамках усиливающейся агрессии России на Украине.

Про каждого батюшку стараются дать зрителям пусть и непроверенную и бездоказательную, но горячую сенсацию. Чтобы вызвать ненависть даже на уровне восприятия служителей Московского патриархата.

Давление и гонения на каноническую Украинскую православную церковь усилились на фоне стремления Петра Порошенко создать якобы независимую церковь. То, что она будет полностью подчинена Константинополю, президента вовсе не смущает. Лишь бы никакого отношения к Московскому патриархату не имела. И судя по энергии, с какой Порошенко пытается продавить свою идею-фикс, на допросе пары десятков священников Киев вряд ли остановится.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".