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США и Китаю грозят новые экономические войны из-за директора Huawei

11:57
  • четверг
  • 06 декабря 2018

Пекин призывает США и Канаду немедленно исправить ошибку и освободить финансового директора компании Huawei

Финансовый директор компании Huawei задержана по запросу Соединенных Штатов. Женщину арестовали в Канаде по подозрению в нарушении американских торговых санкций против Ирана. В китайском посольстве это назвали нарушением прав человека. Однако у Америки есть и другие претензии к компании.

Успех китайского технологического гиганта Huawei не дает покоя ни конкурентам, ни политикам. Топ-менеджера корпорации задержали по запросу США во время пересадки с рейса на рейс в аэропорту Ванкувера. Мэн Ваньчжоу - дочь основателя компании, ее финансовый директор и заместитель председателя правления. Вашингтон подозревают ее в нарушении антииранских санкций. Сенатор Бен Сасс так прокомментировал арест газете New York Times:

"Китай представляет угрозу для американской нацбезопасности. США и наши союзники не могут оставаться в стороне. Мы благодарны канадским партнёрам за арест финансового директора Huawei в связи с нарушением американских санкций против Ирана".

Речь идет о предполагаемых поставках американской техники исламской республике. В самой компании заявляют, что ни о чем подобном не знают, а так же не располагают деталями задержания. Арест, о котором стало известно только сейчас, произошел еще 1 декабря. Примерно в то же время, когда Дональд Трамп и Си Цзиньпин на полях саммита G20 договаривались о временной приостановке торговой войны между США и Китаем. Теперь хрупкое перемирие может быть нарушено. Пекин выразил жесткий протест в связи с задержанием Мэн Ваньчжоу.

"Китайская сторона выступает решительно против подобных действий, так как они являются грубым нарушением прав человека. Пекин призывает США и Канаду немедленно исправить ошибку и вернуть свободу госпоже Мэн Ваньчжоу. Мы будем внимательно следить за развитием ситуации и примем все меры для защиты законных прав и интересов наших граждан", - заявили в китайском посольстве.

Это лишь один из эпизодов масштабной антикитайской кампании, развязанной США. В августе Трамп запретил использовать продукцию Huawei и еще одной фирмы в Белом Доме и правительственных учреждениях. Производителей из Поднебесной Вашингтон подозревает не только в попытках обойти санкции, но и в воровстве интеллектуальной собственности и кибершпионаже в пользу Пекина. Не исключено, что раздражает американцев коммерческий успех брендов. Та же Huawei по продажам уже обогнала Apple и вышла на второе место по популярности в мире.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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Финансовый директор Huawei Мэн Ваньчжоу
Финансовый директор Huawei Мэн Ваньчжоу
Здание Huawei
Здание Huawei
Финансовый директор Huawei Мэн Ваньчжоу
Финансовый директор Huawei Мэн Ваньчжоу
Финансовый директор Huawei Мэн Ваньчжоу
Финансовый директор Huawei Мэн Ваньчжоу
Здание Huawei
Здание Huawei
Сборка телефона Huawei
Сборка телефона Huawei
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