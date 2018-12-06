США и Китаю грозят новые экономические войны из-за директора Huawei

Пекин призывает США и Канаду немедленно исправить ошибку и освободить финансового директора компании Huawei

Финансовый директор компании Huawei задержана по запросу Соединенных Штатов. Женщину арестовали в Канаде по подозрению в нарушении американских торговых санкций против Ирана. В китайском посольстве это назвали нарушением прав человека. Однако у Америки есть и другие претензии к компании.

Успех китайского технологического гиганта Huawei не дает покоя ни конкурентам, ни политикам. Топ-менеджера корпорации задержали по запросу США во время пересадки с рейса на рейс в аэропорту Ванкувера. Мэн Ваньчжоу - дочь основателя компании, ее финансовый директор и заместитель председателя правления. Вашингтон подозревают ее в нарушении антииранских санкций. Сенатор Бен Сасс так прокомментировал арест газете New York Times:

"Китай представляет угрозу для американской нацбезопасности. США и наши союзники не могут оставаться в стороне. Мы благодарны канадским партнёрам за арест финансового директора Huawei в связи с нарушением американских санкций против Ирана".

Речь идет о предполагаемых поставках американской техники исламской республике. В самой компании заявляют, что ни о чем подобном не знают, а так же не располагают деталями задержания. Арест, о котором стало известно только сейчас, произошел еще 1 декабря. Примерно в то же время, когда Дональд Трамп и Си Цзиньпин на полях саммита G20 договаривались о временной приостановке торговой войны между США и Китаем. Теперь хрупкое перемирие может быть нарушено. Пекин выразил жесткий протест в связи с задержанием Мэн Ваньчжоу.

"Китайская сторона выступает решительно против подобных действий, так как они являются грубым нарушением прав человека. Пекин призывает США и Канаду немедленно исправить ошибку и вернуть свободу госпоже Мэн Ваньчжоу. Мы будем внимательно следить за развитием ситуации и примем все меры для защиты законных прав и интересов наших граждан", - заявили в китайском посольстве.

Это лишь один из эпизодов масштабной антикитайской кампании, развязанной США. В августе Трамп запретил использовать продукцию Huawei и еще одной фирмы в Белом Доме и правительственных учреждениях. Производителей из Поднебесной Вашингтон подозревает не только в попытках обойти санкции, но и в воровстве интеллектуальной собственности и кибершпионаже в пользу Пекина. Не исключено, что раздражает американцев коммерческий успех брендов. Та же Huawei по продажам уже обогнала Apple и вышла на второе место по популярности в мире.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".