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В Крыму отремонтировали старейший в мире военный корабль "Коммуна"

11:57
  • четверг
  • 06 декабря 2018

Катамаран 1913 года постройки - единственное действующее судно, оставшееся от Императорского флота России

В Севастополе старейший спасательный корабль Военно-морского флота "Коммуна" приступил к учениям после планового ремонта.
В Черное море вошел учебный корабль Балтийского флота "Перекоп"

Протяжный гудок – приветствие для "Бабушки российского флота" - именно так моряки ласково называют старейший в мире военный корабль "Коммуна". Поисково-спасательное судно на службе уже 105 лет. После планового ремонта  экипаж вновь приступил к выполнению задач в Черном море, передает "ТВ Центр".

"Коммуна" – это, по сути, большой катамаран. Две соединенные гондолы образуют единый корпус. Уникальная конструкция позволила инженерам установить здесь четыре арки и устройство, с помощью которого раньше поднимали подводные лодки, а теперь работают с различными подводными спасательными аппаратами.

Главная задача "Коммуны" на этих учениях - отладить взаимодействие экипажа такой субмарины. Судно останавливается в районе обнаружения аварийной подводной лодки и опускает аппарат для спасения экипажа.

Аппарат АС-28 работает на глубине до километра. Вместо аварийной подлодки на учениях используют макет площадки для стыковки. Учитывая, что видимость в Черном море иногда менее трех метров, работа ювелирная.

В таких случаях на помощь приходит электроника и гидроакустическое оборудование. После успешной стыковки и расстыковки – маневры. В условиях реальной спасательной операции за одно погружение этот аппарат сможет поднять на поверхность до 20 человек.

Еще одна задача – проверить сам корабль после ремонта. Большая часть оборудования здесь еще советская, но сбоев не дает. Но главные достопримечательности  - в рулевой рубке. Штурман Олег Евдокимов на "Коммуне" уже 8 лет. Досконально знает каждую деталь. Из современного здесь только навигационная система. Остальное раритет. Несмотря на почтенный возраст, все оборудование в рабочем состоянии. Например, штурвал дореволюционных времен. Рядом – советский машинный телеграф.

Корабль был построен еще 1913 году в Петербурге. Императорский "Волхов" после революции переименовали в "Коммуну". Судно прошло две мировые войны. Сменило Балтику на Черное море. Провело сотни спасательных операций и пережило не одну модернизацию.

Секрет долголетия судна, говорят моряки, в уникальном материале, из которого сделан корпус. По легенде железо для обшивки долгое время вымачивали в болоте, чтобы образовался слой, защищающий от коррозии. Несколько лет назад ученые провели опыты и раскрыли загадку – мастера Путиловской верфи использовали утраченную технологию, похожую на воронение стали. Более чем за 100 лет соленая морская вода так и не смогла существенно повредить металл. А при своевременном ремонтном обслуживании "Коммуна" прослужит еще не одно десятилетие.

Никита Васильев, Станислав Ильин, Максим Володин, "ТВ Центр", Севастополь.

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Спасательное судно-катамаран "Коммуна"
Спасательное судно-катамаран "Коммуна"
Спасательное судно-катамаран "Коммуна"
Спасательное судно-катамаран "Коммуна"
Спасательное судно-катамаран "Коммуна"
Спасательное судно-катамаран "Коммуна"
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