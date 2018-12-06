Россиян оставят без новогодних премий

Тринадцатой зарплаты не стоит ждать большинству сотрудников из сфер строительства и недвижимости

Около 58% российских работодателей не планируют выдавать новогодние премии сотрудникам. Таковы результаты опроса сервиса "Работа.ру".

Для того, чтобы это понять, было опрошено 300 работодателей из всех регионов страны. Это произошло в ноябре 2018 года.

Согласно данным опроса, только 18% компаний решили порадовать всех сотрудников. Между тем, 24% респондентов хотят выдать премии по итогам года только некоторой категории сотрудников, передает ТАСС.

В первую очередь, новогодних премий не стоит ждать работникам сфер строительства и недвижимости. А вот в сферах IT и образования сотрудники получат тринадцатую зарплату. При этом средний размер этих выплат неизвестен.