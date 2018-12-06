Подробности нападения ученика с ножом на школу в Москве

Мэр столицы прокомментировал инцидент в учебном заведении

Ученик, который пришел с ножом в одну из школ в московском районе Жулебино, изолирован. Об этом написал в своем Twitter мэр города Сергей Собянин.

В школу 1359 мальчик пришел с ножом. Был изолирован. Никакой угрозы для окружающих не представляет. В настоящее время с ним работают психологи и полиция. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 6 декабря 2018 г.

Ранее ряд информагентств сообщил, что инцидент со школьником завершен. Однако Агентство "Москва" передает, что подросток все еще заперт в кабинете и не сдается полиции.

"Подростка не передавали сотрудникам полиции, он остается на месте, заперт в помещении. Сотрудники МВД, психологи и мать пытаются убедить его разоружиться и выйти к ним", - сказал источник.

Из школы, в которой произошли эти события, эвакуировано 565 учеников. Их переместили в соседний корпус.

По данным "Интерфакса", десятиклассника все же передали врачам. Его увезли на карете скорой помощи. Теперь медики проведут психолого-психиатрическую экспертизу и установят причины, которые могли заставить подростка прийти в школу с ножом.

Ранее сообщалось, что пришедший в школу ученик состоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. На место происшествия приехала его мать.