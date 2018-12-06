ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Подробности нападения ученика с ножом на школу в Москве

11:34
  • четверг
  • 06 декабря 2018

Мэр столицы прокомментировал инцидент в учебном заведении

Ученик, который пришел с ножом в одну из школ в московском районе Жулебино, изолирован. Об этом написал в своем Twitter мэр города Сергей Собянин.

Ранее ряд информагентств сообщил, что инцидент со школьником завершен. Однако Агентство "Москва" передает, что подросток все еще заперт в кабинете и не сдается полиции.

"Подростка не передавали сотрудникам полиции, он остается на месте, заперт в помещении. Сотрудники МВД, психологи и мать пытаются убедить его разоружиться и выйти к ним", - сказал источник.

Из школы, в которой произошли эти события, эвакуировано 565 учеников. Их переместили в соседний корпус.

По данным "Интерфакса", десятиклассника все же передали врачам. Его увезли на карете скорой помощи. Теперь медики проведут психолого-психиатрическую экспертизу и установят причины, которые могли заставить подростка прийти в школу с ножом.

Ранее сообщалось, что пришедший в школу ученик состоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. На место происшествия приехала его мать.

Главное сегодня
Обстановка около школы №1359 на ул. Пронская, куда учащийся 10 класса пришел с ножом
Обстановка около школы №1359 на ул. Пронская, куда учащийся 10 класса пришел с ножом
Обстановка около школы №1359 на ул. Пронская, куда учащийся 10 класса пришел с ножом
Обстановка около школы №1359 на ул. Пронская, куда учащийся 10 класса пришел с ножом
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.