"Потерявший адекватность царь": Порошенко напугал украинцев

Народ в ужасе от поведения главы государства

Украинцы испугались, узнав о перспективе предоставления Петру Порошенко диктаторских полномочий под предлогом введения военного положения. Народ не ожидал такого развития событий.

"Вся страна увидела, что Порошенко – это такой потерявший адекватность "царь", который хочет делать в стране то, что он хочет. Люди увидели эту картинку. И испугались этого больше, чем повышения тарифов", - заявил на пресс-конференции в Киеве политический эксперт Дмитрий Корнейчук.

Политолог убежден, что президент обманывает народ и лукавит с военным положением, пишет "ПолитНавигатор". "Если бы была реальная агрессия России со стороны Азова, то не надо было никакого военного положения, чтобы применять оружие", – отметил Корнейчук.

Напомним, 25 ноября Киев устроил в Керченском проливе провокацию. Три украинских судна незаконно пересекли границу России. После этого 24 украинских моряка оказались арестованы. Вечером того же дня СНБО Украины по указанию президента страны Петра Порошенко ввел военное положение.