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Пыль в глаза: на Украине "испытали" списанные советские ракеты

12:19
  • четверг
  • 06 декабря 2018

Накануне Киев сообщил об успешных испытаниях противокорабельной ракеты "Нептун"

В Одесской области Украины с помпой испытали якобы новейшие ракеты, которые должны были поступить на вооружения для "сдерживания России". Однако эти учения оказались профанацией.

Как рассказал работающий в Донбассе военный корреспондент Семен Пегов, на записи видно, что это старые советские ракеты, а на "учениях" – их утилизация.

"Если по-простому, они отстреляли или утилизировали восемь не модернизированных ракет по надводным целям с применением целеуказания от станции "Малахит". Это испытания самой РЛС было, а не ЗРК", - приводит его слова "ПолитНавигатор".

Накануне министр обороны Украины Степан Полторак рапортовал, что в стране прошли успешные испытания новой противокорабельной крылатой ракеты "Нептун". По его словам, в условиях военного положения весь военно-промышленный комплекс работает в особом режиме.

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