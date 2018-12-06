Минобороны: "отважный" эсминец США удирал от российского флота

В оборонном ведомстве прокомментировали появление американского корабля неподалеку от берегов России

Министерство обороны России отреагировало на заявления США об эсминце McCampbell. Корабль якобы демонстративно проследовал вблизи залива Петра Великого.

По словам официального представителя министерства генерал-майора Игоря Конашенкова, эсминец на самом деле даже не подплывал к российским территориальным водам ближе, чем на 100 километров. Все время, пока McCampbell шел в международных водах, его контролировал российский большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц". Ему помогали самолеты морской авиации, рассказал генерал.

Он добавил, что на данный момент эсминец McCampbell "демонстрирует" свою отвагу на удалении более 400 километров" от территориальных вод России. Он находится в центральной части Японского моря, передает ТВЦ.ru.

"Поэтому если экипаж американского эсминца и "продемонстрировал" что-либо, то это свою неудачную попытку на максимальной скорости уйти от сопровождавших его сил Тихоокеанского флота", - подчеркнул Конашенков. Силы Тихоокеанского флота России в настоящее время продолжают вести контроль за действиями американского эсминца.

Ранее представитель Тихоокеанского флота ВМС США Рейчел Макмарр сообщила, что их военный корабль проследовал 5 декабря вблизи залива Петра Великого. Это было сделано с целью продемонстрировать Москве позиции Вашингтона и оспорить "чрезмерные претензии России на акватории", передает ТАСС.