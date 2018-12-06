Подсевшие на фастфуд россияне умирают от некачественного питания

В России растет популярность фастфуда, однако не все понимают опасность такой пищи

Жители России стали чаще посещать рестораны быстрого питания. За третий квартал 2018 года туда пришли на 3% больше посетителей, чем за второй квартал. При этом россияне предпочитают недорогой фастфуд.

Особенно популярно среди посетителей комбо-меню. Этот формат привлекает покупателей, которые предпочитают бизнес-ланчи. "Оно (меню – прим. ред.) состоит из уже привычных продуктов сетей, но укомплектованных в одно меню и по цене ниже общей стоимости продуктов", - сообщили в исследовании холдинга "Ромир".

Между тем, как указали в Роспотребнадзоре, более 60% граждан нашей страны погибают из-за употребления некачественных или вредных продуктов. К развитию различных заболеваний приводит высокий уровень потребления сахара, насыщенных жирных кислот и соли.

Накануне ТВЦ.ru писал о том, что даже рис может таить в себе опасность для здоровья. Ученые выяснили, что зерна этого злака могут накапливать в себе мышьяк и свинец.