ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Подсевшие на фастфуд россияне умирают от некачественного питания

12:48
  • четверг
  • 06 декабря 2018

В России растет популярность фастфуда, однако не все понимают опасность такой пищи

Жители России стали чаще посещать рестораны быстрого питания. За третий квартал 2018 года туда пришли на 3% больше посетителей, чем за второй квартал. При этом россияне предпочитают недорогой фастфуд.

Особенно популярно среди посетителей комбо-меню. Этот формат привлекает покупателей, которые предпочитают бизнес-ланчи. "Оно (меню – прим. ред.) состоит из уже привычных продуктов сетей, но укомплектованных в одно меню и по цене ниже общей стоимости продуктов", - сообщили в исследовании холдинга "Ромир".

Между тем, как указали в Роспотребнадзоре, более 60% граждан нашей страны погибают из-за употребления некачественных или вредных продуктов. К развитию различных заболеваний приводит высокий уровень потребления сахара, насыщенных жирных кислот и соли.

Накануне ТВЦ.ru писал о том, что даже рис может таить в себе опасность для здоровья. Ученые выяснили, что зерна этого злака могут накапливать в себе мышьяк и свинец.

Главное сегодня
Полный мужчина ест бургеры
Полный мужчина ест бургеры
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.