Россиянам рассказали, как правильно встретить Новый год

Минздрав предложил заняться физической активностью

Жителям России на Новый год следует избегать переедания и пересыпания, заявила главный гериатр Министерства здравоохранения Ольга Ткачева. Также она дала другие советы по тому, как правильно жить в праздничные дни.

В частности, нужно спать шесть—восемь часов в сутки, рассказала врач в эфире RT. Также стоит походить в бассейн, спортивный зал, участвовать в спортивных играх, таких, как теннис в закрытом помещении. Кроме того, можно покататься на коньках и лыжах.

Кроме того, в новогодние праздники необходимо много общаться, передает URA.ru. Ткачева отметила, что для этого нужно чаще встречаться с друзьями, ходить с семьей и близкими в кино и театр.

Ранее внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян заявил, что россиянам не стоит ограничивать себя в еде на Новый год. Главное, быть осторожнее с алкогольными напитками.