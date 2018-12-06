ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Медведев объяснил агрессию подростков равнодушием родителей

13:05
  • четверг
  • 06 декабря 2018

Премьер призвал не видеть все проблемы в интернете

Нападения подростков на школы является мировой проблемой, а в России ей надо заниматься с учетом местных реалий, заявил Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам. Премьер вспомнил трагедию в Керчи, выразив соболезнования родным погибших в результате нападения на политехнический колледж.

Причины агрессии подростков Медведев видит в проблемах внутри семьи. По его мнению, родители обязаны интересоваться душевным благополучием своих детей, если видят, что те "уткнулись в компьютер и часами оттуда не выходят".

"А если это способ умыть руки: ну сидит к компьютере и ладно, — это и создает проблемы", - приводит слова Медведева ТВЦ.ru.

 

Не снимает ответственности премьер и с системы образования, а также интернета. Однако связывать случаи стрельбы в школах только с ним нельзя. По мнению премьера, Всемирная сеть - это лишь средство, за которым, тем не менее, необходимо следить.

17 октября студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков совершил нападение на учебное заведение. В результате стрельбы и взрыва погиб 21 человек, в том числе сам нападавший.

Читайте также:
Новости по теме
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Люди на месте взрыва в колледже в Керчи
Люди на месте взрыва в колледже в Керчи
Нападение на керченский колледж
Нападение на керченский колледж
Нападение на керченский колледж
Нападение на керченский колледж
Последствия взрыва в колледже в Керчи
Последствия взрыва в колледже в Керчи
Последствия взрыва в колледже в Керчи
Последствия взрыва в колледже в Керчи
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.