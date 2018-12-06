Медведев объяснил агрессию подростков равнодушием родителей

Премьер призвал не видеть все проблемы в интернете

Нападения подростков на школы является мировой проблемой, а в России ей надо заниматься с учетом местных реалий, заявил Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам. Премьер вспомнил трагедию в Керчи, выразив соболезнования родным погибших в результате нападения на политехнический колледж.

Причины агрессии подростков Медведев видит в проблемах внутри семьи. По его мнению, родители обязаны интересоваться душевным благополучием своих детей, если видят, что те "уткнулись в компьютер и часами оттуда не выходят".

"А если это способ умыть руки: ну сидит к компьютере и ладно, — это и создает проблемы", - приводит слова Медведева ТВЦ.ru.

Не снимает ответственности премьер и с системы образования, а также интернета. Однако связывать случаи стрельбы в школах только с ним нельзя. По мнению премьера, Всемирная сеть - это лишь средство, за которым, тем не менее, необходимо следить.

17 октября студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков совершил нападение на учебное заведение. В результате стрельбы и взрыва погиб 21 человек, в том числе сам нападавший.