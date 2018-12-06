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Медведев пообещал россиянам рост зарплат

13:05
  • четверг
  • 06 декабря 2018

По словам премьер-министра, очень важно, что в России переломили тренд падения доходов

Реальные доходы населения в России в этом году вырастут на 1,6%, а реальная заработная плата - на 7,6%". Об этом в интервью российским телеканалам рассказал премьер-министр Дмитрий Медведев.

По его словам, реальный заработок россиян растет даже быстрее, чем в других странах. "Мы переломили тренд на падение доходов. Это было самое страшное, социально опасное, социально раскачивающее обстоятельство", - отметил Медведев, добавив, что нужно и дальше работать над повышением доходов граждан.

Премьер также дал прогноз, что инфляция в России в этом году составит 3,5% и не превысит целевой ориентир в 4%. "Это позволяет людям просто планировать свои доходы и расходы", - приводит слова Медведева ТАСС.

В начале декабря эксперты РИА Рейтинг выяснили, что в 2019 году в нашей стране продолжится рост зарплат. В настоящее время в России 4,4% работников получают в месяц более 100 тысяч.

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