Украинцы в опасности: в Киеве мужчин забирают на войну прямо с улиц

Патрульные проверяют военные билеты у всех поголовно

В Киеве "вылавливают" людей у станций метро, на рынках и на улицах. Это происходит уже третий день.

"По утрам приходят на рынок и проверяют документы, как у молодых людей, так и у тех, кому за сорок. У меня не было документов и пришлось ехать с ними в военкомат. Хорошо, что жена смогла привезти мои бумаги, из которых явно следует, что я не уклоняюсь, и меня отпустили", - рассказал житель украинской столицы.

При этом проверка документов идет не только в Киеве, но и в других городах Украины. Так, по данным сайта Vesti-ukr.com, в Черкассах парней призывного возраста отлавливают на улице и везут в военкомат.

"Вот сейчас идет призыв на срочную службу – с 1 октября по 31 декабря, военкомат выявляет лицо призывного возраста, которое состоит на учете, например, в Черниговской области, но фактически проживает в Киеве, и такого человека Нацполиция задерживает для постановки на учет по месту проживания в Киеве. В дальнейшем призывная комиссия сразу может его призвать для несения воинской службы", - пояснил сотрудник одного из военкоматов, пожелавший остаться неназванным.

По его словам, гражданам нечего бояться. Все происходит в рамках закона. "Они (военкоматы. - Прим.Ред.) обязаны привлекать сотрудников Нацполиции, поскольку военком не может самостоятельно задерживать таких граждан и применять к ним физическое влияние. А Нацполиция по требованию комиссариатов обязана разыскивать и задерживать граждан, которые уклоняются от воинской службы", - процитировал сотрудник выдержку из закона.