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В Петербурге лидеры ЕАЭС обсудят создание общего рынка нефти

14:45
  • четверг
  • 06 декабря 2018

В дискуссии примут участие главы России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии

Создание общего рынка нефти и газа, сближение денежно-кредитной политики и другие вопросы обсудят в четверг лидеры стран Евразийского экономического союза. В Санкт-Петербурге они подведут итоги работы ЕАЭС за год, прошедший под председательством России, и обсудят дальнейшие задачи. Заседание высшего совета возглавит Владимир Путин.

Кроме него, в дискуссии примут участие главы Белоруссии, Казахстана, Киргизии, исполняющий обязанности премьер-министра Армении и президент Молдавии - страны-наблюдателя при объединении. Рассмотрят вопросы интеграции, энергетики и цифровой экономики. В частности, образование зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном, а также сотрудничество с Китаем. Позже в Санкт-Петербурге состоится неформальный саммит СНГ.

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