Медведев: решение о пенсиях было "выстраданным"

Дмитрий Медведев в ходе интервью назвал самое трудное решение за последние десять лет

Вопросы экономики и бюджета, реализацию национальных проектов, влияние санкций и другие темы. Дмитрий Медведев подвёл итоги уходящего года и рассказал об основных задачах на будущее, сообщает "ТВ Центр".

В четверг в телецентре "Останкино" премьер-министр дал большое интервью российским СМИ. Это ежегодное мероприятие проходит уже в одиннадцатый раз. Одной из тем стало развитие экономики. Её рост за 10 месяцев составил почти два процента.

Дмитрий Медведев заявил, что к 2020 году необходимо выйти на более высокие, общемировые темпы роста. Сейчас инфляция не превышает целевого ориентира в 4 процента. Глава кабмина оценил экономические итоги как позитивные, но отметил, что еще есть над чем работать. Премьер отметил, что национальная экономика должна развиваться, прежде всего, за счет своих инвестиций.

"У нас в целом сильная экономика, экономика быстро развивающейся страны, поэтому мы должны делать упор на свои источники развития, но это не означает, конечно, что иностранные инвестиции больше не приветствуются", - сказал он.

Дмитрий Медведев рассказал и о мерах по развитию продовольственной безопасности. Основные вопросы уже решены. Правительство активно поддерживает сельское хозяйство. Россия обеспечивает зерном не только собственные, но и зарубежные рынки.

"Сельское хозяйство в 90-ые называли чёрной дырой, сейчас оно кормит всю нашу страну. Мы решили основные проблемы. Поставляем зерно всем. Это хороший экспортный товар", - отметил глава правительства.

Также премьер-министр обсудил изменения в пенсионном законодательстве. Как отметил Медведев, это решение было самым непростым за последние десятилетия. Но оно было необходимым и оправданным. Во время обсуждений документа учитывались предложения Владимира Путина. Депутаты и члены профильных комитетов существенно доработали законопроект. Изменения рассчитаны на поддержку наших пенсионеров в долгосрочной перспективе. В ходе интервью Медведев рассказал о реализации одного из важнейших пунктов майского указа президента. Он касается снижения уровня бедности в нашей стране.