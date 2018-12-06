Банду грабителей подмосковных домов поймали за тысячи километров

Из Кабардино-Балкарии подозреваемые этапированы в столицу

Полицейскими задержали четверых мужчин, которые подозреваются в совершении серии грабежей в Истринском и Красногорском районах Московской области, передает "ТВ Центр".

Банда орудовала почти два года и только когда злоумышленники вернулись к себе на родину в Кабардино-Балкарию, их удалось задержать, причем сразу по нескольким адресам. При обысках обнаружено холодное оружие, сотовые телефоны и SIM-карты. Там же было найдено похищенное имущество, в том числе деньги, ювелирные изделия и дорогостоящие часы.

Только по предварительным данным, ущерб составляет более 11 миллионов рублей. Самолетом подозреваемых доставили в Москву, где им уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.