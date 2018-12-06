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Россияне будут оформлять ДТП через мобильное приложение

15:08
  • четверг
  • 06 декабря 2018

В случае ДТП водителю будет достаточно лишь фотографий с места инцидента

ДТП можно будет оформить через мобильное приложение. Систему начнут тестировать уже в самое ближайшее время. Оператор техосмотра сфотографирует через приложение машину, а также сканирует документы. После этого информацию сверят с базой ГИБДД. Так сформируют электронный паспорт на машину, передает "ТВ Центр".

В случае ДТП водителю будет достаточно только фотографий с места аварии. Это поможет ускорить оформление европротокола. А скоро мобильное приложение, которое разрабатывает "Ростех", позволит фиксировать расстояния между столкнувшимися машинами, а также распознавать фотографии, сделанные при неблагоприятных погодных условиях или недостаточном освещении.

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