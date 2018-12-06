"Вечёрней Москве" – 95: чем живет одна из старейших газет столицы

"Вечерняя Москва" - это не только утренний выпуск, но и бесплатная версия в метро и еженедельная "толстушка"

"Вечёрке" – 95. Она не закрывалась никогда, даже в самые страшные для страны годы. Сегодня "Вечерняя Москва" отмечает юбилей и по-прежнему пишет остро, современно, и только о том, что волнует горожан здесь и сейчас.

Хорошо пишет тот, кто хорошо думает, уверен главный редактор "Вечёрки". Он сам руководит кружком юных корреспондентов. Репортажи, авторская журналистика, своя интонация, стиль и взгляд. Пройдя через кризис начала 2000-х, газета возродилась. Сегодня ее читают более полутора миллионов москвичей.

Удивительно, но за 95 лет "Вечёрка" ни разу не останавливала печать, даже в годы войны. Из информационного листка 20-х годов превратилась в летопись целого века. В подшивках и чёрно-белых фотографиях – то, чем жила столица и что волновало москвичей. На стенах – фотографии всех главных редакторов, а еще печатная машинка Шолохова, удостоверение Маяковского. С газетой сотрудничали Ильф и Петров, Зощенко, Олеша, Нагибин. Она одна из немногих сообщила о смерти Бориса Пастернака и Владимира Высоцкого.

"Сама "Вечёрка" - часть городской традиции, и задача была не просто возродить, переделать, а самое главное - мы вернули "Вечёрку" в ауру города. Нельзя представить Москву без "Вечерней Москвы", - рассказал главный редактор газеты Александр Куприянов.

И так живут все в редакции. Специальный корреспондент Евгения Стогова начала писать для "Вечёрки" на первом курсе института. "Я просыпаюсь по утрам и живу жизнью москвича: я смотрю, чем москвичи интересуются, какие проблемы в городе возникают - у меня тут же в голове срабатывает конструктор, как это интересно, нестандартно преподнести, чтобы это было читаемо, остро, чтобы люди получили пользу", - говорит она.

Здесь слышат ритм времени и находят рифму к "сегодня" и "завтра". Яркое оформление, инфографика, клиповая подача материала – все, чтобы газету действительно читали.

Сегодня "Вечерняя Москва" - это не только утренний выпуск, но и бесплатная версия в метро, еженедельная "толстушка", а еще окружные издания, сайты и интернет-телевидение. Однако в центре внимания остаётся печатная газета.

Полина Кастрицкая, Александр Медведев, "ТВ Центр".