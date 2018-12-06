Медведев высмеял умственные способности чиновников

Премьер-министр посоветовал госслужащим "включать мозги"

Российским чиновникам любого уровня следует думать, прежде чем что-то говорить. Такое мнение высказал Дмитрий Медведев в интервью российским телеканал. Он признал, что не у всех это получается.

Вопрос о госслужащих задал один из ведущих, вспомнив последние скандальные заявления региональных чиновников. Он попросил премьера вербализировать посыл, что в Москве видят и разберутся с подобными ситуациями. В ответ Медведев пошутил: "Я даже не буду использовать термин "вербализировать", потому что могут не понять".

Госслужащим, которые дают россиянам неадекватные советы или делают сомнительные заявления, глава правительства посоветовал включать мозги. При этом среди чиновников есть действительно ответственные, преданные делу люди, которых Медведев не хотел бы обижать.

"А есть и другие. Тем, кто плохо себя ведет, глупости говорит, надо привлекать к ответственности", - приводит слова премьер-министра ТВЦ.ru.

Депутат Госдумы почесал ухо коллеги во время заседания

В середине октября в интернете появилась видеозапись спора министра труда Саратовской области Натальи Соколовой с местным депутатов Николаем Бондаренко. Женщина утверждала, что 3,5 тысячи рублей вполне достаточно для удовлетворения "минимальных физиологических потребностей", если питаться "макарошками", фруктами и овощами. Бондаренко предложил Соколовой самой прожить на эту сумму, но та отказалась, сославшись на свой статус. После этого случая министра уволили.