Дудя поймали на краже вопросов для интервью

С обвинениями в соцсетях выступила журналистка Саша Франк

Видеоблогер Юрий Дудь воспользовался чужими вопросами во время интервью с актером Сергеем Буруновым. Об этом рассказала журналистка Саша Франк.

Она сообщила, что Дудь озвучил три четверти ее вопросов, которые она задавала во время своей беседы с Буруновым для сайта о кино.

"Я журфак не заканчивала, но было так приятно слышать мои формулировки из уст дипломированного специалиста! А особенно приятно, что мы удивительным образом одинаково почувствовали истинную натуру Сергея и даже сказали об этом одними и теми же словами", - подчеркнула Франк в своем Facebook.

Журналистка отметила, что перед тем, как актер провел беседу с видеоблогером, директор Бурунова попросил у Франк исходники интервью для подготовки Дудя к разговору. В итоге она выслала двухчасовое интервью и написала свои впечатления от работы с артистом.

Интервью Дудя с Буруновым вышло накануне, 5 декабря. В гостях у блогера актер не смог сдержать слез, рассказывая о смерти матери в 2010 году от рака, которую он назвал главной потерей в своей жизни.

Также звезда сериала "Полицейский с Рублевки" рассказал, что в 2014-м остался без работы из-за конфликта между Украиной и Россией. Его пригласили сниматься на Украину, однако позже проект был отменен.

Запись интервью Франк с Буруновым для портала "КиноТест" появилась в Сети в январе 2018 года.