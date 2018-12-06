"Я не боюсь": 52-летняя красотка метит на место Порошенко

У президента Украины может появиться еще один соперник в борьбе за власть

Народный депутат Украины от фракции Блока Петра Ольга Богомолец заявила, что намерена баллотироваться на пост президента. По ее словам, она не боится риска и не опасается брать на себя ответственность за поступки.

"Я хочу стать для украинского народа тем президентом, который гарантирует ему справедливость. У нас должен быть гарант не только Конституции, но и гарант справедливости", - отметила она.

Также Богомолец рассказала, зачем она решила баллотироваться. Нардеп подчеркнула, что на Украине должны появиться справедливые пенсии, грамотная реформа здравоохранения, справедливые налоги для бизнеса без давления и справедливая жизнь. По ее словам, для этого нужен президент станет "гарантом справедливости", передает сайт украинских "Вестей".

Заслуженный врач Украины добавила, что в таком случае ее страна станет другой, и тогда "люди будут улыбаться", так как, будут гордиться тем, что живут именно в этом государстве.

Ольга Богомолец родилась в 1966 году. Она уже принимала участие в выборах президента Украины в 2014 году и заняла тогда восьмое место. За нее проголосовали 1,9% граждан. Сейчас она возглавляет комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения.

Ранее украинский журналист Дмитрий Гордон призвал соперников Порошенко в борьбе за кресло президента подумать об охране. Речь шла о Юлии Тимошенко, Анатолие Гриценко и Владимире Зеленском. Так он отреагировал на инцидент, который произошел с Гриценко 28 ноября, когда на него в Одессе напала группа неизвестных.

Следующие выборы президента ,на Украине назначены на 31 марта 2019 года.