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Москвич припугнул кастрацией развратных соседей

14:51
  • четверг
  • 06 декабря 2018

Соседи слишком шумели, предаваясь любовным утехам

Житель одного из домов в Рязанском районе Москвы пригрозил лишить своего соседа мужского достоинства. Причина в том, что он и его возлюбленная слишком громко предаются любовным утехам. Звуки, издаваемые при этом недовольный мужчина назвал мерзкими.

Угрозы начались с конца октября. Мужчина потребовал прекратить громко заниматься сексом, иначе он сделает жизнь молодого человека невыносимой. В частности, он пригрозил соседу кастрацией. Операцию он готов устроить вместе со своими приятелями.

Кроме того, возмутитель спокойствия говорил, что знаком с неким "генералом милиции", который якобы может избавиться от соседа. Когда молодой человек проводил в своей квартире ремонт, сосед пришел и обещал застрелить рабочих.

После всего произошедшего "атакованный" мужчина написал заявление в полицию, сообщает Агентство "Москва". Он также привел показания свидетелей и подписал бумагу о том, что ознакомлен с ответственностью за заведомо ложный донос.

Теперь сотрудники полиции попытаются разобраться в произошедшем.

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