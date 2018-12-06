Меган Маркл рискует повторить трагическую судьбу принцессы Дианы

С таким заявлением выступил бывший возлюбленный герцогини Сассекской

Британский журналист Пирс Морган рассказал о романтической связи с женой принца Гарри Меган Маркл. Мужчина пожаловался, что актриса бросила его сразу после знакомства с внуком Елизаветы II.

"Когда на горизонте появился кто-то более важный и влиятельный, меня сразу же отбросили, как ненужный мешок картошки", – посетовал Пирс.

Журналист нашел объяснение поведению Меган. "Перед ней появилась социальная лестница, и она решила взобраться по ней", – убежден Морган.

Пирс предупредил бывшую возлюбленную: если она не изменит поведение, ее ожидает трагическая судьба бунтарки-принцессы Дианы, пишет "Дни.Ру". "Если ты пытаешься играть с монаршей семьей так же, как играла с другими людьми, столкнешься с системой, которую никогда не сможешь одолеть", – заключил он.