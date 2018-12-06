ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Меган Маркл рискует повторить трагическую судьбу принцессы Дианы

15:04
  • четверг
  • 06 декабря 2018

С таким заявлением выступил бывший возлюбленный герцогини Сассекской

Британский журналист Пирс Морган рассказал о романтической связи с женой принца Гарри Меган Маркл. Мужчина пожаловался, что актриса бросила его сразу после знакомства с внуком Елизаветы II.
Меган Маркл рассорила принцев Уильяма и Гарри

"Когда на горизонте появился кто-то более важный и влиятельный, меня сразу же отбросили, как ненужный мешок картошки", – посетовал Пирс.

Журналист нашел объяснение поведению Меган. "Перед ней появилась социальная лестница, и она решила взобраться по ней", – убежден Морган.

Пирс предупредил бывшую возлюбленную: если она не изменит поведение, ее ожидает трагическая судьба бунтарки-принцессы Дианы, пишет "Дни.Ру". "Если ты пытаешься играть с монаршей семьей так же, как играла с другими людьми, столкнешься с системой, которую никогда не сможешь одолеть", – заключил он.

Читайте также:
Главное сегодня
Венчание принца Гарри Уэльского и Меган Маркл
Венчание принца Гарри Уэльского и Меган Маркл
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.