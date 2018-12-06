Возмущенный Лукашенко грубо одернул Путина

Белорусский лидер поспорил с президентом России из-за цен на газ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия якобы продает его стране газ по завышенным тарифам. Это произошло в ходе заседания ЕврАзЭС, передает ТВЦ.ru.

В ответ российский лидер напомнил белорусскому коллеге, что Минск платит 129 долларов за тысячу кубометров, а в 2019 году будет платить по 127 долларов. В то же время, для Германии стоимость тысячи кубов составляет 250 долларов. Таким образом, у Белоруссии есть преимущества, так как цена газа для нее намного ниже рыночной.

Однако Лукашенко не согласился с этими утверждениями Путина.

"Мы имеем худшие условия, чем Германия. Я уже не единожды об этом говорил. Вроде и воевали против Германии вместе, а наши люди ещё не умершие после войны имеют такую ситуацию", - подчеркнул Лукашенко.

Белорусский лидер добавил, что Германия имеет такую цену в связи с тем, что "им еще три тысячи километров качать надо".

В итоге Путин согласился, что стороны должны выработать план движения к единому рынку. Также он предложил обсудить этот вопрос более детально в закрытом режиме.