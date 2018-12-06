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Лавров вынудил главу МИД Канады заговорить по-русски

15:31
  • четверг
  • 06 декабря 2018

Христя Фриланд владеет несколькими иностранными языками, включая украинский и русский

Глава МИД Канады Христя Фриланд в четверг заговорила по-русски, обращаясь к своему коллеге из России Сергею Лаврову. Поговорить с политиком на его родном языке канадка решила на заседании Совета глав МИД стран ОБСЕ в Милане.
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Речь на политическом мероприятии зашла об инциденте в Керченском проливе. Канада, поддерживая позицию своих союзников, обвинила Россию в действиях, которые якобы нарушают судоходство в Азовском море.

"Сергей Викторович, я должна вам прямо сказать", - сказала по-русски Фриланд. "Канада решительно осуждает действия России, нарушающие судоходство в Азовском море и в Керченском проливе", - продолжила она уже на английском языке (цитата по "Интерфаксу").

Что известно о Христе Фриланд

Ныне высокопоставленный канадский политик, а в прошлом журналистка с украинскими корнями - Христя Фриланд в первую очередь известна своей жесткой позицией в отношении России в связи с воссоединением Крыма с Россией и конфликтом на Донбассе.

У Фриланд по матери украинские корни. Она владеет несколькими иностранными языками, включая украинский и русский. Глава МИД Канады является бакалавром искусств по русской литературе и истории, а также магистром по славистике.

Фриланд начинала свою карьеру как журналист. Она работала на Украине стрингером для ряда англоязычных изданий.

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