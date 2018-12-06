Названа точная дата конца света

До апокалипсиса остались считанные месяцы

Проповедник евангелистов Пол Бегли обнаружил древнее пророчество в библейской книге Иоиля, согласно которому день, когда взойдет кровавая луна, станет последним. По прогнозам Бегли, это может произойти 22 января 2019 года.

"Солнце превратится во тьму и Луна - в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и страшный", - утверждает проповедник.

Ученые подтверждают, что 20-21 января взойдет кровавая луна – такое возможно, когда Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну линию. Однако это не означает, что 22 января произойдет апокалипсис, пишет TopNews.