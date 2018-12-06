Боню уличили в интимной связи с Мамаевым

Еще одна победа футболиста на любовном фронте

Супруга полузащитника ФК "Краснодар" Павла Мамаева Алана продолжила раскрывать неприятные для себя факты из личной жизни ее мужа. Выяснилось, что футболист имел любовные отношения со светской львицей Викторией Боней.

Об этом Алана написала в ответ на комментарий одного из пользователей в Instagram. "Она с ним спала…", - отметила жена Павла Мамаева.

Ранее звезда скандально известного телепроекта "Дом-2" приняла участие в передаче Андрея Малахова на телеканале "Россия-1". Выпуск был посвящен продлению ареста Павла Мамаева и игрока "Зенита" Александра Кокорина. По ходу трансляции, которая шла в прямом эфире, Боня случайно выругалась матом. Также она заявила, что для общественности сейчас футболисты олицетворяют золотую молодежь, и на них за все ее проделки и преступления попросту отыгрываются, пишет "Дни.Ру".

После этого в интернете пользователи соцсетей активно обсуждали передачу и слова Виктории Бони. Один из комментаторов Instagram отметил, что не понял, зачем именно девушка "приперлась" к Андрею Малахову. Алана Мамаева написала об интимной связи 30-летнего мужа и 39-летней светской львицы именно в ответ на этот комментарий.

Ранее Алана Мамаева в ходе прямого эфира в Instagram, рассказала об изменах своего мужа. По ее словам, Павел сам признался ей в неверности. Также она отметила, что любовница Мамаева приехала из Вильнюса. Позднее выяснилось, что ее зовут Александра Фомина, она является хозяйкой цветочного магазина. Именно из-за нее начался конфликт с водителем в Москве 8 октября. Также Алана рассказала о еще одной любовнице Павла, которую, вероятно, зовут Екатерина.

Накануне, 5 декабря, Тверской суд Москвы продлил срок ареста Кокорину и Мамаеву до 8 февраля. Футболисты и их приятели 8 октября избили в центре Москвы водителя ведущей одного из федеральных телеканалов. После этого они напали в кафе на начальника департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ Сергея Гайсина.

На допрос они явились только 10 октября. Тверской суд Москвы арестовал футболистов, а также брата Александр Кокорина Кирилла и Александра Протасовицкого, до 8 декабря. Фигурантам дела предъявлены обвинения по статьям "Побои" и "Хулиганство".

Виктория Боня на протяжении семи лет жила в незарегистрированном браке с сыном ирландского миллионера Александром Михаэлем Смерфитом. В 2012-м у них родилась дочь Анджелина Летиция Смерфит. В 2017-м пара решила разойтись.