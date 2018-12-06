"Пират" Порошенко стал бесстрашным

Украина разрешила своим морякам открывать огонь на поражение в Черном море
Верховная Рада в четверг приняла законопроект "О прилегающей зоне Украины", который расширяет зону контроля в Черном море на 12 миль. Теперь украинские корабли смогут проверять подозрительные суда в пределах 24 миль от береговой линии.
Морской охране Госпогранслужбы Украины также разрешено открывать огонь на поражение без предупреждения, защищая корабли во время вторжения или нападения вооруженных военных групп и преступных группировок, пишет News.ru.
Депутаты Рады позволили морякам останавливать, осматривать и задерживать суда и их экипаж, если посчитают, что судно может нарушить требования украинского законодательства.
Как полагает член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме России Вадим Манукян, Киев "под шумок" присвоил себе 12 миль прибрежных вод в Черном море.
"Мало того, что они расширили морскую зону, они еще и закон приняли, по которому в этих водах можно открывать без предупреждения огонь на поражение в отношении проплывающих кораблей. Это уже извините за выражение просто пиратство", - заявил в беседе с ТВЦ.ru Манукян.
По мнению эксперта, российским властям необходимо отреагировать на действия Украины в Черном море и обратить внимание международного сообщества на "откровенно хамский" поступок Киева.
"Мало того, что без согласования с другими странами присвоили себе воды, так еще и стрелять там собрались по судам. Порошенко и его депутаты уже совсем страх потеряли что ли?" – возмутился член экспертного совета при Госдуме.
Воспользовавшись провокацией в Керченском проливе, Украина ранее ввела военное положение в десяти областях страны. Как считает Москва, Киев таким образом пытался сорвать предстоящие выборы президента.
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