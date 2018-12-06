Москва "встанет" на две недели

Москвичам придется "потерпеть" до 30 декабря

Специалисты Центра организации дорожного движения рассказали, что из-за приближающегося Нового года последние две недели месяца станут для автомобилистов тяжелыми.

По сравнению со средними показателями загруженность на дорогах столицы увеличится почти на пять процентов. "То есть в сутки по дорогам будет проезжать больше 3,7 миллиона автомобилей", - говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Кроме того, заторы на дорогах могут возникать из ДТП, которые в свою очередь вызваны гололедицей. Как правило, самые загруженные дни на дорогах – 24-28 декабря. Ситуация резко улучшится уже 30 декабря, пишет "МИР24".