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Москва "встанет" на две недели

15:51
  • четверг
  • 06 декабря 2018

Москвичам придется "потерпеть" до 30 декабря

Специалисты Центра организации дорожного движения рассказали, что из-за приближающегося Нового года последние две недели месяца станут для автомобилистов тяжелыми.

По сравнению со средними показателями загруженность на дорогах столицы увеличится почти на пять процентов. "То есть в сутки по дорогам будет проезжать больше 3,7 миллиона автомобилей", - говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Кроме того, заторы на дорогах могут возникать из ДТП, которые в свою очередь вызваны гололедицей. Как правило, самые загруженные дни на дорогах – 24-28 декабря. Ситуация резко улучшится уже 30 декабря, пишет "МИР24".

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