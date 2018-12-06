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Как похудеть к Новому году

16:08
  • четверг
  • 06 декабря 2018

Пять продуктов снизят тягу к сладкому и помогут сбросить вес

Диетологи назвали пять продуктов, которые помогут сбросить лишний вес к Новому году, это финики, яйца, квашеная капуста, гречка и кефир.

Тягу к сладкому можно перебить финиками, в них содержится большое количество полезных веществ. Однако не стоит съедать более пяти штук за один прием, а также нежелательно их употреблять натощак, пишут "Дни-24". 

Съеденные на завтрак яйца сдерживают аппетит, квашеная капуста улучшает микрофлору кишечника, а гречка помогает надолго сохранить чувство сытости.

Стакан кефира может стать здоровым перекусом, важно, чтобы напиток был без сахара и прочих вкусовых добавок.  

Специалисты напоминают, что диета не должна заканчиваться 31 декабря под бой курантов. Лучше завершить ее за два-три дня до застолья.

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