Как похудеть к Новому году

Пять продуктов снизят тягу к сладкому и помогут сбросить вес

Диетологи назвали пять продуктов, которые помогут сбросить лишний вес к Новому году, это финики, яйца, квашеная капуста, гречка и кефир.

Тягу к сладкому можно перебить финиками, в них содержится большое количество полезных веществ. Однако не стоит съедать более пяти штук за один прием, а также нежелательно их употреблять натощак, пишут "Дни-24".

Съеденные на завтрак яйца сдерживают аппетит, квашеная капуста улучшает микрофлору кишечника, а гречка помогает надолго сохранить чувство сытости.

Стакан кефира может стать здоровым перекусом, важно, чтобы напиток был без сахара и прочих вкусовых добавок.

Специалисты напоминают, что диета не должна заканчиваться 31 декабря под бой курантов. Лучше завершить ее за два-три дня до застолья.