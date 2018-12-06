Лучшие песни 2018 года

Монеточка, Jah Khalib, LOBODA и Филипп Киркоров чаще всего звучали в наушниках россиян в 2018 году

Сервис "Яндекс.Музыка" составила рейтинг популярных треков 2018 года. По сравнению с прошлым годом, россияне стали чаще слушать отечественную музыку.

Самый прослушиваемый трек у российской аудитории в 2018 году - "In My Mind" (Dynoro, Gigi D'Agostino). На втором месте расположилась песня "Drunk Groove" (MARUV), а на третьем - "Медуза" (Matrang).

Также в десятку прослушиваемых попали песни "Медина" (Jah Khalib), "SuperSTAR" (LOBODA), "Каждый раз" (Монеточка), "Flames" (Sia, David Guetta), "Solo" (Clean Bandit, Demi Lovato).

Замыкают ТОП-10 "One Kiss" (Calvin Harris, Dua Lipa), "Цвет настроения синий" (Филипп Киркоров) и "Не модные" (Елена Темникова).

Лидером года сервис "Яндекс.Музыка" назвал группу Imagine Dragons, лучшей зарубежной певицей стала Sia.

Десяток лучших песен на русском языке выглядит следующим образом: "Медуза" (Matrang), "Медина" (Jah Khalib), "SuperSTAR" (LOBODA), "Каждый раз" (Монеточка), "Цвет настроения синий" (Филипп Киркоров), "Не модные" (Елена Темникова), "Под фонарем" (RASA), "Миллион алых роз" (Егор Крид), "Нимфоманка" (Монеточка), "Пустите меня на танцпол" (HammAli & Navai).

Певицей года стала LOBODA, а певцом – Егор Крид. Прорывом года среди отечественных звезд названа Монеточка.