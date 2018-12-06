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Отчаявшийся Порошенко начал постить котиков

16:50
  • четверг
  • 06 декабря 2018

Пользователи Twitter быстро раскусили замысел украинского лидера

Фотография кота впервые появилась в Twitter президента Украины Петра Порошенко. Изображение животного размещено в соцсети украинского лидера по случаю открытия нового общежития для военных во Львовской области.

Рыжий кот в ленте Порошенко стал первым, кто заселился в жилье для военных в Старичах. "Это первый пост про кота в моей ленте. А этот кот – первый "житель" уже заселенного общежития нового образца для военных в Старичах, и уже празднует новоселье", - написал он, поздравив кота и военных с новосельем.

Подписчикам пост про кота явно не понравился. Одни припомнили лидеру низкий рейтинг, другие – недавний выход на публику в пьяном виде.

"Урок от Порошенко: как поднять свой рейтинг, когда ты в отчаянии. Постить котиков", - пишет пользователь с ником "Отвратительный мужик".

"Очень хочет на второй срок, а за решетку не хочет. Вот и котики в ход пошли", - раскусила план Порошенко Елена Боер.

"Пётр Алексеевич, а когда про белочку напишете?!" – ответили на пост Порошенко с аккаунта "Харьков наш".

В конце ноября украинские моряки устроили провокацию в Керченском проливе. Россия задержала три корабля ВМС Украины. Киев в ответ заявил об агрессии и ввел военное положение в некоторых областях страны. Как считают эксперты, операция была необходима Петру Порошенко для срыва выборов.

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