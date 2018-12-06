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ОПЕК предложила России нефтяную сделку

18:09
  • четверг
  • 06 декабря 2018

Картель в рамках сделки с не входящими в ОПЕК странами требовал от России сократить добычу нефти на 300 тысяч баррелей в сутки

Страны ОПЕК договорились сократить добычу нефти, однако окончательной цифры пока нет, сообщает Reuters со ссылкой на участников встречи в Вене.

Необходимость в обсуждении сокращения возникла из-за опасения переизбытка нефти на фоне роста добычи в США и смягчении санкций против Ирана, что привело бы к падению цены. Договориться странам-участникам ОПЕК и не входящим в организацию государствам не удавалось из-за споров об объемах.

В частности, по данным СМИ, от России требовали сократить добычу на 300 тысяч баррелей в сутки, однако Москва готова лишь на 150 тысяч. По данным Bloomberg, в четверг ОПЕК предложила России снизить добычу картеля на 1 миллион баррелей, а затем уже обсуждать объемы со странами, не входящими в организацию.

Накануне комитет ОПЕК+ рекомендовал сократить добычу нефти в первом полугодии 2019 года. По словам участников встречи, снижение может составить 1 миллион баррелей в сутки.

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