ОПЕК предложила России нефтяную сделку

Картель в рамках сделки с не входящими в ОПЕК странами требовал от России сократить добычу нефти на 300 тысяч баррелей в сутки

Страны ОПЕК договорились сократить добычу нефти, однако окончательной цифры пока нет, сообщает Reuters со ссылкой на участников встречи в Вене.

Необходимость в обсуждении сокращения возникла из-за опасения переизбытка нефти на фоне роста добычи в США и смягчении санкций против Ирана, что привело бы к падению цены. Договориться странам-участникам ОПЕК и не входящим в организацию государствам не удавалось из-за споров об объемах.

В частности, по данным СМИ, от России требовали сократить добычу на 300 тысяч баррелей в сутки, однако Москва готова лишь на 150 тысяч. По данным Bloomberg, в четверг ОПЕК предложила России снизить добычу картеля на 1 миллион баррелей, а затем уже обсуждать объемы со странами, не входящими в организацию.

Накануне комитет ОПЕК+ рекомендовал сократить добычу нефти в первом полугодии 2019 года. По словам участников встречи, снижение может составить 1 миллион баррелей в сутки.