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Дружба Украины и России прекратится в День дурака

17:12
  • четверг
  • 06 декабря 2018

Верховная Рада большинством голосов решила не продлевать действие документа

Верховная Рада Украины поддержала прекращение действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве. Данное решение одобрили 277 парламентариев, при 226 необходимых.

Договор о дружбе прекратит действие 1 апреля 2019 года, пишет РИА Новости.

На решение Верховной Рады отреагировала представитель МИД России Мария Захарова. В своем фейсбуке она написала, что таким образом Киев наполнил первоапрельский праздник конкретным содержанием.

1 апреля во всем мире отмечается День смеха или дурака.

Договор о дружбе России и Украины был подписан в 1997 году, вступил в силу спустя два года. Каждые 10 лет соглашение автоматически продлевалось. Не продлевать договор о дружбе предложил президент Украины Петр Порошенко в сентябре этого года.

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