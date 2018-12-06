Депутата Госдумы лишили неприкосновенности

Впервые за 25 лет работы парламента вопрос обсуждали в закрытом от прессы режиме

Госдума сняла неприкосновенность с депутата от "Справедливой России" Вадима Белоусова по запросу Генпрокуратуры. Депутаты дали свое согласие о возбуждении в отношении парламентария уголовное дело по статье о получении взятки.

Впервые за 25 лет вопрос о лишении депутата неприкосновенности обсуждался в закрытом от прессы режиме. Просьбу прокуроров поддержало большинство депутатов. Против – 21 депутат от КПРФ и "Справедливой России".

Член комитета по аграрным вопросам Белоусов был избран в Госдуму VII созыва от Кировской области и Удмуртии. Он вступил в свои полномочия в 2016 году, говорится на сайте нижней палаты парламента.

Как пишет издание Ura.ru, Белоусова могут привлечь к ответственности по делу о взятке экс-губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу - бывшему бизнес-партнеру парламентария. В настоящее время бывший глава региона объявлен в международный розыск по делу о взятках, самая крупная из которых - 3,4 миллиарда рублей.

Комментируя вопрос о лишении Белоусова неприкосновенности, глава комиссии Госдумы по этике и контролю за доходами Отари Аршба предложил в будущем всегда рассматривать аналогичные вопросы в закрытом режиме.

"Я бы предпочёл, чтобы это был системный подход, исходя, в том числе, из понимания, что человек не может быть осуждён, кроме как по решению суда. А что выносить этот пока что сор на публику?" – сказал Аршба (цитата по РИА Новости). По его словам, случай Белоусова является 11-м за 25-летнюю историю Госдумы.