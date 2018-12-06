Британия начала слежку за российскими дипломатами

В Лондоне считают, что сотрудники МИД России готовят новую волну "шпионских миссий"

Британская контрразведка MI-5 призвала сотрудников спецслужб и военнослужащих отслеживать поездки российский дипломатических автомобилей. В Лондоне подозревают, что Москва намерена начать новую волну "шпионских миссий".

Как сообщает издание The Daily Mirror, спецслужбам необходимо отслеживать все передвижения машин, фиксировать их номера и число людей в салоне, место и направление движения.

В марте в связи с делом Скрипаля Лондон выслал из страны 23 российских дипломата, этот факт сильно подорвал "разведывательные возможности России".

"Все попытки восстановить российскую шпионскую сеть должны пресекаться. Поэтому подозрение падает на всех оставшихся дипломатов", - отметил собеседник издания.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись нападению в Солсбери 4 марта. Власти Великобритании заявили, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом класса "Новичок", которое якобы было произведено на территории России. В Лондоне утверждают, что подозреваемыми в отравлении являются сотрудники ГРУ Александр Петров и Русан Боширов. Москва категорически отвергает все обвинения.