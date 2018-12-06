"Желтые жилеты" во Франции нарушили планы футбольных фанатов

Ранее президент "Лиона" сравнил беспорядки во Франции с обстановкой на Украине

Топливные протесты во Франции, участники которых называют себя "желтыми жилетами", внесли коррективы в проведение массовых культурных и спортивных мероприятий в стране.

В частности, спортивные власти по запросу полиции и местных властей перенесли несколько матчей чемпионата Франции по футболу. Речь идет об "Олимпик Марсель" – "Сент-Этьен", "ПСЖ" – "Монпелье", "Тулуза" – "Лион" и "Монако" – "Ницца", передает BBC.

Кроме того, в Париже отменили благотворительный концерт на площади Согласия. Ряд музеев закрыли после погрома в Триумфально арке.

Ранее президент "Лиона" Жан-Мишель Ола заявил, что протесты во Франции похожи на ситуацию на Украине, где ранее было введено военное положение, а матч между "Лионом" и харьковским "Шахтером" перенесли в Киев.

Во Франции с середины ноября проходят массовые акции протеста движения "желтых жилетов", выступающих против роста цен на автомобильное топливо и увеличения налогов. Власти пошли на уступки жителям страны и во вторник объявили о введения моратория на полгода на рост налогов на топливо.