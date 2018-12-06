"Поставил стул и сел с лезвием в руках": одноклассники о вооруженном школьнике

Мальчик был замкнутым, но хорошо учился, увлекался физикой и космосом

Одноклассники 16-летнего школьника, который утром 6 декабря пришел в школу с канцелярским ножом и угрожал покончить с собой, рассказали свое впечатление о нем.

Мальчик в последние годы стал замкнутым, ни с кем не разговаривал. Часто он не реагировал на вопросы учителей, тем не менее двоек ему не ставили. Учился он хорошо, контрольные писал на 4 и 5. Увлекается коммунизмом, физикой и космосом.

Поведение мальчика казалось одноклассникам странным. Они рассказали, что на переменах он "стоит как вкопанный", а на одном из уроков он вышел из класса, поставил стул и сел с лезвием в руках. В день инцидента, по словам одноклассников, их товарищ зашел в раздевалку с неким свертком. Затем к нему подошли директор и соцпедагог, после чего мальчик замахнулся на них. Затем он покинул раздевалку и заперся в конференц-зале, передает ТВЦ.ru.

Утром 6 декабря десятиклассник школы №1359 в столичном районе Жулебино пришел в школу с ножом и угрожал убить себя. Полицейским в течение трех часов удалось отговорить подростка от своих намерений, к переговорам подключили дедушку парня. Все ученики были эвакуированы, никто не пострадал.

Мальчика передали врачам, ему оказывают необходимую психологическую помощь. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович рассказал, что у подростка сложились непростые отношения с матерью, доверял он только дедушке.

Следственный комитет по данному факту возбудил уголовное дело, не уточнив, по какой статье. СМИ пишут, что по статье "Доведение до самоубийства". Следователи проверят условия жизни ученика, его взаимоотношения с родителями, школу, а также допросят учителей и одноклассников.