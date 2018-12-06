Россиян защитят от санкций по-новому

ЦБ предложил банкам новый способ обезопасить переводы и платежи россиян на случай новых санкций

Карточные переводы россиян обезопасят на случай введения новых санкций. Дополнительно защитить операции решил Центробанк. Регулятор уже разослал письмо с рекомендациями в банки и платежные системы.

Тем банкам, которые являются косвенными участниками платежных систем, предлагается заключать "запасные" договоры с прямыми участниками на случай, если косвенному участнику понадобится сменить прямого.

Как сообщили изданию News.ru эксперты и банкиры, давая такую рекомендацию, ЦБ готовится либо к новой волне санкций, либо собирается отозвать лицензию у крупного банка, на который "завязаны" карточные операции средних и мелких. В любом случае следовать совету регулятора будет недёшево, единогласны собеседники издания.

Крупнейшие карточные операторы платёжных систем в России - это Visa, MasterCard, Национальная система пластиковых карт, Газпромбанк, китайская UnionPay и японская JCB, следует из реестра ЦБ.

Собеседник издания полагает, что если платежные системы и банки последуют рекомендации ЦБ, то фактически это будет означать прямой шаг к тому, чтобы заблокировать работу Visa и MasterCard на территории России.