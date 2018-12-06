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"Извинился перед хозяином": Лукашенко о приватной беседе с Путиным

19:17
  • четверг
  • 06 декабря 2018

Белорусский лидер признал, что выступил не в лучшей форме

Президент Белоруссии Александр Лукашенко извинился перед своим российским коллегой Владимиром Путиным из-за спора о цене на газ.

"В нехорошей форме (выступил – прим. ред), так что потом пришлось извиняться перед хозяином сегодняшней встречи. Очень бурная была дискуссия, но вам лучше не слышать этого", - рассказал президент.

Лукашенко отметил, что через неделю намерен встретиться с Путиным, чтобы "расставить все точки над i", пишет "Комсомольская правда".

Ранее на заседании ЕврАзЭС Лукашенко поспорил с Путиным из-за цен на газ. Белорусский лидер упрекнул Россию в том, что она продает его стране газ по завышенным ценам. В ответ президент России напомнил своему коллеге, что Белоруссия платит за газ по цене намного ниже рыночной.

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