"Извинился перед хозяином": Лукашенко о приватной беседе с Путиным

Белорусский лидер признал, что выступил не в лучшей форме

Президент Белоруссии Александр Лукашенко извинился перед своим российским коллегой Владимиром Путиным из-за спора о цене на газ.

Лукашенко о споре с Путиным и своих извинениях: [Выступил] в нехорошей форме, так что потом пришлось извиняться перед хозяином сегодняшней встречи. Очень бурная была дискуссия, но вам лучше не слышать этого pic.twitter.com/MlBvAvAlvG — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 6 декабря 2018 г.

"В нехорошей форме (выступил – прим. ред), так что потом пришлось извиняться перед хозяином сегодняшней встречи. Очень бурная была дискуссия, но вам лучше не слышать этого", - рассказал президент.

Лукашенко отметил, что через неделю намерен встретиться с Путиным, чтобы "расставить все точки над i", пишет "Комсомольская правда".

Ранее на заседании ЕврАзЭС Лукашенко поспорил с Путиным из-за цен на газ. Белорусский лидер упрекнул Россию в том, что она продает его стране газ по завышенным ценам. В ответ президент России напомнил своему коллеге, что Белоруссия платит за газ по цене намного ниже рыночной.